Matteo Salvini: “Soldi presi in prestito che andranno restituiti, tornate sulla Terra” (Di martedì 21 luglio 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato con scarsa soddisfazione l’accordo raggiunto da Conte dopo l’Eurovertice fiume che porterà all’Italia miliardi di fondi per l’emergenza coronavirus: “Siete tutti felici? tornate con i piedi per terra, si tratta di soldi presi in prestito che andranno restituiti. Ci prestano soldi con ritorno delle tasse sulla casa e Fornero. Anche i soldi a fondo perduto vanno restituiti, si tratta di una resa senza condizione alle scelte della commissione Eu. tornate sul pianeta Terra, un prestito da restituire non è una svolta epocale”. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Salvini Matteo Salvini: «Tifo Italia, ma rischiamo fregatura colossale» Il Messaggero Salvini attacca: si intravede una grossa fregatura in fondo al tunnel

Ue: Salvini, rischio fregatura grossa come una casa

