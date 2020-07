Giulia De Lellis sta male “Mi devo operare”: il messaggio preoccupa i fan (Di martedì 21 luglio 2020) Direttamente sul suo canale social, Giulia De Lellis ha informato i suoi numerosissimi fan dell’intervento chirurgico a cui presto dovrà sottoporsi. Da tempo l’influencer si lamentava su Instagram dei suoi problemi alla gola e del conseguente abbassamento della voce. Una situazione abbastanza critica e fastidiosa che spesso ha intralciato la sua professione. Dunque, dopo essersi sottoposta ai dovuti controlli specialistici; Giulia De Lellis ha spiegato ai suoi fan che la situazione inizialmente preoccupante, non è una realtà da prendere sottogamba ma neanche così grave. Per adesso l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ ha semplicemente fissato sulla sua agenda la data dell’intervento al naso e le successive sedute dal logopedista. ... Leggi su velvetgossip

“Poteva andare peggio ma me la caverò con un’operazione al naso e qualche seduta dal logopedista”: Giulia De Lellis ha confidato ai follower l’esito di un controllo medico alla gola che ha messo in ...Giulia De Lellis dovrà essere operata alla gola, i fan sono preoccupati, ma lei li rassicura: “Poteva andare peggio, mi sono spaventata tutto il giorno. Me la caverò con una operazione al naso, anche ...