Spider-Man Miles Morales su PS5 in 4K a 60 fps nella modalità 'Performance' (Di lunedì 20 luglio 2020) Lo sviluppatore Insomniac Games ha confermato che l'esclusiva Marvel's Spider-Man: Miles Morales di PlayStation 5 avrà una "modalità Performance" opzionale, che offre una risoluzione 4K a 60 fps. Giusto per confrontare i due giochi, Marvel's Spider-Man funziona a 30 fps su PlayStation 4, quindi è sicuro dire che questo sequel sarà molto più fluido.Insomniac ha offerto una breve gif di Marvel's Spider-Man: Miles Morales su Twitter insieme alla notizia in cui possiamo notare il protagonista sfrecciare per le vie della città. Marvel's Spider-Man: Miles Morales è un gioco standalone basato sul mondo Marvel's Spider-Man. Viene ... Leggi su eurogamer

