Questo robot sa afferrare gli oggetti trasparenti (Di lunedì 20 luglio 2020) I robot prensili capaci di manipolare oggetti anche molto delicati sono una delle strade intraprese dagli scienziati per l’industria e l’innovazione del futuro. Forme sempre più sofisticate di machine learning permettono infatti di lasciar afferrare agli automi in piena sicurezza moltissimi materiali, grazie a sensori e fotocellule. Finora però non erano riusciti a farlo con quelli trasparenti, attraversati dai raggi infrarossi delle telecamere senza lasciare traccia dai sensi del robot, e quelli riflettenti, che li rimandavano al mittente. Ma, come testimonia Questo video, era solo questione di tempo perché la svolta arrivasse anche in Questo campo. I ricercatori della Carnegie Mellon University hanno messo a punto un ... Leggi su wired

