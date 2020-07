Parlamento «coeso» sulle missioni neocoloniali (Di lunedì 20 luglio 2020) Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini (Pd) ha espresso grande soddisfazione per la votazione «coesa» del Parlamento sulle missioni internazionali. Salvo qualche dissenso sul sostegno alla Guardia costiera di Tripoli, maggioranza e opposizione hanno approvato in modo compatto, con nessun voto contrario e pochi astenuti, 40 missioni militari italiane in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia. Sono state prorogate le principali «missioni di pace» in corso da decenni sulla scia delle guerre Usa/Nato (cui ha partecipato l’Italia) nei Balcani, in … Continua L'articolo Parlamento «coeso» sulle missioni neocoloniali proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

sebamichelotti : Quanta demagogia. Quanta ignoranza. L’economia italiana è in caduta libera, abbiamo bisogno di un intervento europe… -

Ultime Notizie dalla rete : Parlamento coeso Parlamento «coeso» sulle missioni neocoloniali | il manifesto Il Manifesto Parlamento «coeso» sulle missioni neocoloniali

Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini (Pd) ha espresso grande soddisfazione per la votazione «coesa» del parlamento sulle missioni internazionali. Salvo qualche dissenso sul sostegno alla Guardia ...

Verso le elezioni amministrative di Trento – Di Damiano Luchi

Molte le candidature ancora Top Secret per la lista Rinascimento Trento a sostegno del candidato Sindaco Marcello Carli. Tuttavia è confermata nel capoluogo la candidatura di Andrea Merler, 50 anni, n ...

Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini (Pd) ha espresso grande soddisfazione per la votazione «coesa» del parlamento sulle missioni internazionali. Salvo qualche dissenso sul sostegno alla Guardia ...Molte le candidature ancora Top Secret per la lista Rinascimento Trento a sostegno del candidato Sindaco Marcello Carli. Tuttavia è confermata nel capoluogo la candidatura di Andrea Merler, 50 anni, n ...