Nembro, sassi lanciati contro le auto sulla superstrada: paura per una coppia e il loro bambino (Di lunedì 20 luglio 2020) Nembro, sassi lanciati contro le auto sulla superstrada. L’episodio, decisamente spiacevole, è capitato ieri, 19 luglio 2020, ad una coppia che stava percorrendo con il loro piccolo di 3 mesi la superstrada della Val Seriana, nel tratto che la porta alla galleria di Montenegrone. Moglie e marito stavano viaggiando tranquillamente in macchina quando un sasso, lanciato probabilmente da qualcuno che costeggiava la zona intorno alla strada, ha rotto il loro parabrezza. Nonostante la paura, per fortuna non è accaduto nulla di grave. La donna, però, ha deciso di denunciare il fatto attraverso un lungo post su Facebook, in attesa che qualcuno intervenga per porre ... Leggi su urbanpost

Nembro sassi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Nembro sassi