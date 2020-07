Lamorgese a Lampedusa, sindaco: “Avviato tavolo di confronto sulla questione migranti” (Di lunedì 20 luglio 2020) PALERMO – “Con la presenza del ministro Lamorgese il governo ha fatto sentire una delle sue voci piu’ autorevoli a Lampedusa”. Lo dice Toto’ Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa, a proposito della visita del ministro degli Interni Luciana Lamorgese sull’isola. “Con il ministro – aggiunge Martello – abbiamo discusso diversi aspetti, dalla questione relativa ai migranti, a partire dalle regole di accoglienza e di gestione dell’hotspot e dei trasferimenti, al trattamento delle imbarcazioni che arrivano in porto ed anche di quelle affondate nei nostri mari che intralciano e danneggiano l’attivita’ delle marinerie. Il ministro si e’ impegnata ad attivare un tavolo di confronto con altri ministeri per portare avanti un’azione coordinata che possa affrontare altri aspetti, dalla dichiarazione dello stato di emergenza per l’isola agli interventi legati alla crisi coronavirus, fino allo sconfinamento nelle nostre acque territoriali di pescherecci nordafricani. Insomma abbiamo avviato un dialogo diretto ed importante a 360 gradi e ringrazio il ministro Lamorgese per il suo impegno e per quanto il governo potra’ fare di concreto per la nostra Lampedusa”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Lamorgese a Lampedusa, sindaco: “Avviato tavolo di confronto sulla questione migranti” Migranti, sindaco De Luca: “Chiudo l’hotspot di Bisconte” Migranti, Bonino attacca: “Soldi italiani nelle tasche dei carcerieri dei lager libici” VIDEO | Dl sicurezza, Mauri: “Si azzerano gli effetti negativi dei decreti Salvini” Arrivano a Roma dieci rifugiati da Lesbo, inferno d’Europa Positivi al Covid altri 14 migranti sbarcati a Pozzallo Leggi su dire

