Labrador percorre 90 km (con tanto di attraversamento di un fiume) per tornare nella sua vecchia casa (Di lunedì 20 luglio 2020) Avere nostalgia di casa. Non tanto di chi ci abita, ma proprio di casa intesa come edificio, giardino, veranda. È quello che deve aver provato, o almeno così viene da pensare, il cane, un Labrador di nome Cleo, che ha percorso oltre 90 chilometri per raggiungere la casa dove viveva con i suoi padroni prima che tutti si trasferissero. L’animale è stato trovato dai nuovi proprietari dell’abitazione che hanno pensato a un randagio e hanno avuto l’idea di adottarlo. Portandolo dal veterinario e grazie al microchip hanno però capito che si trattava del cane dei vecchi proprietari che nel frattempo lo pensavano disperso. Siamo nel Missouri e l’animale è andato da Olath a Lawson. Cosa ha fatto una volta arrivato dove abitava fino a due anni prima? Si ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Labrador percorre 90 km (con tanto di attraversamento di un fiume) per tornare nella sua vecchia casa - Noovyis : (Labrador percorre 90 km (con tanto di attraversamento di un fiume) per tornare nella sua vecchia casa) Playhitmus… -

Ultime Notizie dalla rete : Labrador percorre Labrador percorre 90 km (con tanto di attraversamento di un fiume) per tornare nella sua vecchia casa Il Fatto Quotidiano Labrador percorre 90 km (con tanto di attraversamento di un fiume) per tornare nella sua vecchia casa

È quello che deve aver provato, o almeno così viene da pensare, il cane, un labrador di nome Cleo, che ha percorso oltre 90 chilometri per raggiungere la casa dove viveva con i suoi padroni prima che ...

È quello che deve aver provato, o almeno così viene da pensare, il cane, un labrador di nome Cleo, che ha percorso oltre 90 chilometri per raggiungere la casa dove viveva con i suoi padroni prima che ...