Infortunio Vecino | in programma l’intervento al ginocchio

Infortunio Vecino, domani il giocatore si sottoporrà ad intervento chirurgico per risolvere il problema al ginocchio destro causa Infortunio. A BARCELLONA- Come riporta il sito ufficiale dell'Inter, nella giornata di martedì 21 luglio, Matias Vecino si sottoporrà ad intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per sofferenza meniscale. Intervento a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat.

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Vecino Inter, infortunio Vecino: l'uruguaiano si opererà a breve FantaMaster Conte:”Contro la Roma gara difficile, ma ci arriviamo con entusiasmo”

L’Inter si prepara ad affrontare la seconda trasferta settimanale. Dopo il successo di Ferrara contro la Spal, i nerazzurri sfideranno la Roma nella gara di domenica 19 luglio alle 21.45 allo stadio O ...

Conte: "Inter troppo bistrattata. La Roma? Avversario di alto livello"

Il tecnico nerazzurro: "Abbiamo l'entusiasmo di chi sta vedendo riconosciuto il lavoro fatto. Eriksen? Lo stiamo integrando. Gli infortuni di troppo a centrocampo e in attacco ci hanno fatto soffrire" ...

L'Inter si prepara ad affrontare la seconda trasferta settimanale. Dopo il successo di Ferrara contro la Spal, i nerazzurri sfideranno la Roma nella gara di domenica 19 luglio alle 21.45 allo stadio O ...Il tecnico nerazzurro: "Abbiamo l'entusiasmo di chi sta vedendo riconosciuto il lavoro fatto. Eriksen? Lo stiamo integrando. Gli infortuni di troppo a centrocampo e in attacco ci hanno fatto soffrire"