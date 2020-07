Amici e Real Time, l’addio inaspettato dopo 7 anni (Di lunedì 20 luglio 2020) Discovery Italia gioca d’anticipo e batte la concorrenza presentando per prima il palinsesto 2020/2021. La società televisiva gestisce ben 13 canali e gioisce di un aumento del 10% degli ascolti nell’ultimo semestre, trainato dalle reti di punta Nove, DMax e Real Time. Proprio il palinsesto di Real Time promette tante conferme per i programmi di successo e intriganti novità, nonché un addio inaspettato: scopriamolo insieme. Real Time: storia di un successo Real Time festeggia 10 anni sull’onda del successo. Oggi si è guadagnato un posto nella top ten dei canali più visti, grazie a un sapiente mix di format internazionali ben rodati e titoli originali in ... Leggi su thesocialpost

adeliyaivanov : il mio ragazzo real non vuole andare in vacanza con i suoi amici per paura di offendermi e sto cercando di spiegarg… - Robyp_ : @MarcoBarzaghi @Pressing_real Barzaghi sveglia!!!!!!!vedrai che prima o poi scoppia di nuovo !!!!dillo anche agli amici tuoi di skyyuve - PietroPecchioni : Il Barça ha perso malamente la Liga (appannaggio dell’odiatissimo Real) e si “tuffa” sulla Champions (impossibile)… - CEOLodgeStan : Comunque raga pensavo che uscita dalla quarantena avrei iniziato ad uscire e stare con la gente e invece ho perso i… - real_joh : RT @SkyItalia: Domani, a un anno dalla scomparsa, Sky Cinema ricorda lo scrittore, sceneggiatore e regista Mattia Torre attraverso una prog… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Real Sergio Ramos, gol in allenamento e imitazione di McGregor. "Conor, che ne pensi?". VIDEO Sky Sport Sergio Ramos, fisico eccezionale a 34 anni: il difensore del Real mostra i muscoli su Instagram

"Ci vuole un fisico bestiale, per resistere agli urti della vita" e ai centravanti avversari. Sergio Ramos sta vivendo un momento di forma eccezionale. Il tempo sembra essersi fermato per il capitano ...

Gli amici delle Chiavi d’Oro si ritrovano sulle Mura

La seconda settimana di appuntamenti con Real Collegio Estate si chiude con una serata tutta dedicata al vernacolo lucchese. Sul palco del chiostro medievale di Santa Caterina, a due passi dalla basil ...

"Ci vuole un fisico bestiale, per resistere agli urti della vita" e ai centravanti avversari. Sergio Ramos sta vivendo un momento di forma eccezionale. Il tempo sembra essersi fermato per il capitano ...La seconda settimana di appuntamenti con Real Collegio Estate si chiude con una serata tutta dedicata al vernacolo lucchese. Sul palco del chiostro medievale di Santa Caterina, a due passi dalla basil ...