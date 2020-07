Tom Holland invita sul set di Spider-Man 3 il bambino eroe Bridger Walker (Di domenica 19 luglio 2020) La star di Spider-Man, Tom Holland ha invitato Bridger Walker, il bambino che ha difeso la sorella minore da un cane, sul set del terzo film: ecco il video messaggio. Tom Holland ha invitato Bridger Walker, il bambino che ha difeso la sorella minore da un cane, sul set del prossimo film, Spider-Man 3. Il giovane eroe, acclamato sui social, ha fatto parlare di sé pochi giorni fa quando la zia ha raccontato su Instagram che Bridger ha fatto sì che la sorellina non fosse morsa da un cane, ritrovandosi con il volto parzialmente sfregiato. Bridger è un grande fan degli Avengers, e la zia aveva taggato i principali ... Leggi su movieplayer

NetflixIT : Qualcuno ha detto Tom Holland e Bill Skarsgård? E Sebastian Stan? E anche Robert Pattinson? Le strade del male, un… - iamyanchor : RT @IR0NLANG: Tom Holland ha chiamato il bimbo che ha salvato la sorellina dal morso del cane e guardate cosa gli ha detto, è veramente un… - fuckingpamy : Tom holland dopo essersi comprato una gallina: - SaraRusso01 : RT @IR0NLANG: Tom Holland ha chiamato il bimbo che ha salvato la sorellina dal morso del cane e guardate cosa gli ha detto, è veramente un… - Noahtheheir : RT @TheRedHead_blog: Tom Holland e Robert Pattinson recitano insieme in un nuovo film -