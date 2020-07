Stromboli torna la paura un anno dopo. FORTE ESPLOSIONE, il video (Di domenica 19 luglio 2020) Il vulcano Stromboli torna protagonista, a distanza di un anno da quelle potenti esplosioni che la scorsa estate avevano causato persino la tragica morte di un escursionista. Lo Stromboli aveva avuto violenti sussulti prima il 3 luglio e poi il 28 agosto del 2019. La paura è improvvisamente tornata per gli abitanti e i turisti, svegliati di soprassalto dall’ESPLOSIONE. Al mattino del 19 luglio, poco prima dell’alba, un intenso boato ha accompagnato un evento esplosivo significativo, ben maggiore rispetto a quelli ordinari che interessano il cratere. Nel dettaglio, si è trattato di due forti esplosioni in serie, ma non paragonabili con quelle avvenute lo scorso anno. I prodotti generati dalle esplosioni sono ricaduti in ... Leggi su meteogiornale

