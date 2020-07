Formula Uno | Hamilton trionfa anche in Ungheria | Vettel 6Â° e Leclerc 11Â°

Formula Uno, Hamilton trionfa anche in Ungheria: Vettel 6° e Leclerc 11° (Di domenica 19 luglio 2020) Lewis Hamilton trionfa al Gran Premio d Ungheria . Dopo aver vinto la gara in Stiria, il pilota britannico della Mercedes si ripete anche all Hungaroring doppiando gran parte della griglia e vincendo ... Leggi su gazzettadelsud

