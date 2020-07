Capri, troppa folla in piazzetta. Sindaco dell'isola chiede rispetto delle regole (Di domenica 19 luglio 2020) Il weekend particolarmente affollato di turisti, con la piazzetta e le stradine ricolme di gente che hanno messo a dura prova il rispetto delle regole anti Covid, ha convinto il Sindaco di Capri, Marino Lembo, a inviare una lettera al Prefetto di Napoli e ai vertici delle forze dell'ordine, il comandante provinciale dei Carabinieri e il Questore, per chiedere che nei fine settimana venga aumentato il contingente presente sull'isola. La richiesta di piu' agenti - spiega Lembo - serve a poter meglio monitorare la situazione e tenere sotto controllo non solo gli sbarchi ma anche le stradine del centro storico, dalla piazzetta alle viuzze laterali, in questo fine settimana prese ... Leggi su tg24.sky

