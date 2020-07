Agroalimentare: Zannier, quest’anno più presenze in Val Tramontina (Di domenica 19 luglio 2020) L’assessore: è anche merito della promozione sui prodotti Trieste, 18 lug – “Quest’anno, nonostante l’emergenza coronavirus, la Val Tramontina evidentemente beneficia delle attività di promozione svolte in questi anni e registra un sensibile aumento delle presenze: la valorizzazione del prodotto di montagna ha proprio il duplice obiettivo di proporne l’acquisto e il consumo, ma anche di incrementare l’attrattività turistica sul territorio. La Regione continuerà in questa strategia che ha permesso di salvare preziose e peculiari produzioni, come quella della pitina, e continuare a promuovere la bellezza dei luoghi dove nascono e che vale la pena di visitare e conoscere di persona”. Lo ha sottolineato l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Agroalimentare Zannier Agroalimentare: Zannier, quest'anno più presenze in Val Tramontina Triesteprima.it Agroalimentare: Zannier, quest'anno più presenze in Val Tramontina

L'assessore: è anche merito della promozione sui prodotti Trieste, 18 lug - "Quest'anno, nonostante l'emergenza coronavirus, la Val Tramontina evidentemente beneficia delle attività di promozione svol ...

Notizie dalla Giunta

Trieste, 18 lug - "Quest'anno, nonostante l'emergenza coronavirus, la Val Tramontina evidentemente beneficia delle attività di promozione svolte in questi anni e registra un sensibile aumento delle pr ...

L'assessore: è anche merito della promozione sui prodotti Trieste, 18 lug - "Quest'anno, nonostante l'emergenza coronavirus, la Val Tramontina evidentemente beneficia delle attività di promozione svol ...Trieste, 18 lug - "Quest'anno, nonostante l'emergenza coronavirus, la Val Tramontina evidentemente beneficia delle attività di promozione svolte in questi anni e registra un sensibile aumento delle pr ...