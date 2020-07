Vauro contro Giordano: «Non posso avere il chihuahua da sotto mentre parlo» | VIDEO (Di sabato 18 luglio 2020) Nel corso della puntata di Stasera Italia su Rete 4 è andata in scena una discussione molto accesa tra il giornalista Mario Giordano e il vignettista Vauro, proprio nel momento della trasmissione in cui si stava parlando di migranti e degli accordi con la Libia che il parlamento italiano ha nuovamente finanziato. Lo scontro Vauro-Giordano si è consumato proprio su questo punto e ha visto anche una reazione del vignettista che farà molto discutere. LEGGI ANCHE > Lite in diretta tra Vauro e un neofascista e arrivano quasi alle mani VIDEO Vauro contro Giordano: «Se abbaia mentre parlo, mi taccio» Vauro, infatti, si è rivolto ... Leggi su giornalettismo

Coronavirus e migranti, l’incubo di mezza estate. È il titolo scelto da Stasera Italia su Rete4 per parlare di uno dei principali argomenti di attualità, ovvero gli sbarchi di immigrati clandestini po ...

Vauro stava cercando di spiegare cosa significa rifinanziare la missione in Libia e quanto costa all’Italia farlo (molto più degli attuali sistemi di accoglienza previsti per i migranti durante ...

