Ue | Conte | “Approccio poco costruttivo di alcuni Paesi”

BRUXELLES – Il premier italiano Giuseppe Conte avrebbe attaccato duramente l'approccio poco costruttivo con il quale alcuni Paesi stanno affrontando la discussione legata al Recovery fund. Secondo fonti interne al Consiglio, in particolare, Conte è stato molto duro con i Paesi che vogliono riservarsi un veto sull'attuazione del budget che è inaccettabile giuridicamente e politicamente perché altera l'assetto istituzionale europeo. Secondo Conte, si starebbe sottovalutando la gravità della crisi che sta colpendo l'Europea e la necessità di un'immediata reazione. L'Italia, comunque, avrebbe deciso di affrontare, di sua iniziativa, un percorso di riforme che le consentano di rilanciarsi, ma pretenderà una seria politica fiscale comune, in modo da rivedere una volta per tutte surplus commerciali e dumping fiscali, per competere ad armi pari.

