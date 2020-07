Formula 1, le allusioni di Binotto: “singolare la differenza in rettilineo che fanno alcune vetture” (Di sabato 18 luglio 2020) Una terza fila positiva che comunque non può bastare alla Ferrari, abituata a lottare per la pole e non a chiudere a oltre un secondo di distanza dalla vetta della classifica. Charles Coates/Getty ImagesNonostante questo, Mattia Binotto ha applaudito i propri piloti per la prestazione fornita nelle Qualifiche del GP d’Ungheria, facendo anche alcune allusioni sulle differenze in rettilineo con altre vetture: “una qualifica che rispecchia il nostro attuale potenziale. Non possiamo certo dirci soddisfatti di una terza fila, soprattutto alla luce del pesante distacco rispetto alla squadra che occupa la prima. Detto questo, è singolare vedere la differenza che c’è sui pochi tratti di rettilineo di questo circuito fra alcune ... Leggi su sportfair

