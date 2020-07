Coronavirus, in Iran scatta il semi-lockdown per 7 giorni (Di sabato 18 luglio 2020) Coronavirus, lockdown di 7 giorni in Iran: è ufficiale. Le nuove direttive sono partite da stamattina e hanno portato alla chiusura di diversi esercizi in virtù di una situazione sempre più complicata. Coronavirus, l’Iran chiude parzialmente. Da questa mattina, infatti, sono entrati in vigore le nuove misure supplementari per fronteggiare la minaccia Covid-19 che avanza … L'articolo Coronavirus, in Iran scatta il semi-lockdown per 7 giorni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Iran, studio: 25 milioni di casi l presidente iraniano, Hassan Rouhani, ha citato uno studio del ministero della Salute secondo cui il Paese potrebbe avere 25 milioni di infezioni da coronavirus - ...

