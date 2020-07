Ancora niente accordo sul Recovery Fund, Consiglio Ue prosegue 19 luglio (Di domenica 19 luglio 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Non sono stati sufficienti due giorni al Consiglio Europeo straordinario per trovare la quadra su Recovery Fund e bilancio pluriennale. La plenaria del vertice, proseguita dopo cena, è terminata circa mezz’ora fa, e riprenderà domenica 19 luglio a mezzogiorno, come ha annunciato su Twitter Barend Leyts, portavoce del presidente del Consiglio Ue Charles Michel.(ITALPRESS). L'articolo Ancora niente accordo sul Recovery Fund, Consiglio Ue prosegue 19 luglio proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

AzzolinaLucia : Ho letto ancora oggi, sul @Corriere, che avrei 'subito' la nomina del commissario Domenico Arcuri. Niente di più fa… - diegogodin : Non era il risultato che volevamo e nemmeno quello che abbiamo cercato, però il calcio è così e non serve a niente… - Agenzia_Ansa : 'Il Coronavirus c'è ancora'. Il post dell'infermiere è virale, ma dopo gli insulti lo rimuove. Azienda sanitaria: '… - litaslife_026 : RT @lola_non_lola: Qua ancora ci lamentiamo delle 96 ore di coco, ma in confronto alle 48 di fucsia sono state niente #gaiagozzi - PinoMartino03 : RT @CCFCattaneo: L’Italia ha 60 miliardi di surplus commerciale ed è creditrice netta sull’estero. Ma niente, c’è ancora chi crede alla fav… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora niente Lazio, ancora niente prove tattiche: Bastos pronto per la Juve Corriere dello Sport Onu: indagine interna sulla morte di Paciolla in Colombia

Il 33enne collaboratore delle Nazioni unite, trovato morto mercoledì, in circostanze ancora da chiarire ... mondo ad abbassare le armi per far fronte all’emergenza sanitaria. Niente da fare. Il ...

Quelle verità nascoste

Dopo due giorni di duri negoziati al Consiglio europeo si possono già mettere in luce alcuni punti importanti per l’Europa e per l’Italia, indipendentemente da quello che sarà l’esito finale. 1) Decis ...

Il 33enne collaboratore delle Nazioni unite, trovato morto mercoledì, in circostanze ancora da chiarire ... mondo ad abbassare le armi per far fronte all’emergenza sanitaria. Niente da fare. Il ...Dopo due giorni di duri negoziati al Consiglio europeo si possono già mettere in luce alcuni punti importanti per l’Europa e per l’Italia, indipendentemente da quello che sarà l’esito finale. 1) Decis ...