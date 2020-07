Previsioni Meteo: ecco che tempo farà nel weekend del 18 e 19 luglio (Di venerdì 17 luglio 2020) Nuovo appuntamento con le Previsioni Meteo. Oggi vi diremo che tempo farà in Italia nel weekend del 18 e 19 luglio 2020. L’anticiclone è ancora ben lontano dall’Italia. Questo permette l’ingresso nel paese di correnti di aria più fresca provenienti dal Nord Europa dando origine a nubi e temporali anche di una certa intensità. La situazione purtroppo non cambierà molto nemmeno nel prossimo weekend. Ancora aria fresca dal Nord Europa arriverà passando dall’adriatico nel nostro paese portando numerosi acquazzoni soprattutto nella giornata di sabato quando il maltempo sarà abbastanza esteso nel nostro paese. ecco come sarà il tempo nel week end ... Leggi su notizieora

