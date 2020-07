Osimhen, Napoli e Lilla spingono. Ma c'è un problema (Di venerdì 17 luglio 2020) Napoli - Le due facce dell'affaire Osimhen . Capitolo Napoli-Lilla : 'Siamo ai dettagli finali' , ha detto ieri il dg dei francesi, Marc Ingla , nel corso di un incontro con i media. Capitolo Napoli-... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Calciomercato #Napoli | In chiusura l'affare #Osimhen La conferma del dg del #Lille - AlfredoPedulla : Il nuovo agente di #Osimhen ha rimescolato le carte ha parlato con il #Liverpool e con il #ManchesterUnited. Più co… - AlfredoPedulla : #Osimhen: non ci sono vsiisye programmate con il #Napoli, non è fatta. non ci sono firme, il nuovo agente prende te… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Contatti ieri sera tra il #Napoli e l'agente di #Osimhen, il club non rialza l'offerta di ingaggio (3,5-4mln di parte fiss… - claudioruss : Contatti ieri sera tra il #Napoli e l'agente di #Osimhen, il club non rialza l'offerta di ingaggio (3,5-4mln di par… -