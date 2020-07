Cristina Marino, là «dove il cuore è comodo» (sul petto di Luca Argentero) (Di venerdì 17 luglio 2020) «Dove il mio cuore è comodo». Poche romantiche parole a corredo di una foto bellissima, con lei sdraiata sul petto di lui. Così Cristina Marino, su Instagram, ha rivolto l’ennesima dichiarazione d’amore a Luca Argentero. I due lo scorso 20 maggio sono diventati genitori per la prima volta. Di una femminuccia, Nina Speranza. E ora sembrano felici più che mai. Leggi su vanityfair

giuuk : La neomamma Cristina Marino è già in forma smagliante: ecco le nuove foto - zazoomblog : Cristina Marino in costume dopo il parto: un fisico perfetto. Commenta anche Luca Argentero - #Cristina #Marino… - infoitcultura : Cristina Marino: confessioni ai fan e segreti su Luca Argentero - pizzi_cristina : RT @cris_cersei: Nessun gestore di nessun bagno marino, bar, ristorante, cinema ecc può chiedervi i documenti (e lo sanno, e ne sono conten… - dunaisiaka : RT @veronicamadel: @19marino74 @ahmedshahjehan @marinavibu609g @maype7 @MyEngland2016 @Wewillrocku66 @Jimmysimmonds1 @poppadikks @Anna27voi… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Marino

SoloDonna

E lo stesso hanno fatto anche i suoi genitori. In aula c'erano invece la mamma di Gaia, Gabriella Saracino, e i genitori di Camilla, Cristina e Marino Romagnoli, che non hanno gradito l'assenza del ...Cristina Marino in versione mamma è ancora più sexy. Lo pensano i tanti fan che la tempestano di like e di domande su Istagram. La compagna di Luca Argenetero risponde svelando dettagli della loro vit ...