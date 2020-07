Caputo, 17 reti in campionato: “A 20 gol conoscerò Del Piero” (Di venerdì 17 luglio 2020) Contro la Juventus, Ciccio Caputo ha segnato il suo 17esimo gol in campionato, ma punta più in alto. “A 20 gol conoscerò Del Piero” La splendida stagione del Sassuolo è merito anche di Ciccio Caputo. L’attaccante ex Empoli, contro la Juventus ha segnato il suo 17esimo gol in campionato, ma il suo obiettivo è arrivare a quota 20, per una scommessa fatta con Alex Del Piero. Dopo la rete siglata alla Lazio, l’attaccante ha ricevuto un messaggio dall’ex capitano bianconero, che diceva “Ciccio Caputo meno quattro”. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante ha spiegato il significato di questo messaggio. “Me lo ha mandato l’altro giorno. Ora aspetto quello nuovo. Dopo il gol alla Juve sono a meno tre. Tutto ... Leggi su zon

redazioneSCN : ?? Il @sassuolous è pura magia: 3-3 contro la #Juventus, dopo un'incredibile rimonta sotto di due reti. Perla di… - OdeonZ__ : Lazio, terzo k.o. di fila. Il Sassuolo vince nel recupero - Dalla_SerieA : Lazio: 1-2 col Sassuolo, reti di Luis Alberto, Raspadori e Caputo nel recupero - - SmorfiaDigitale : Lazio: 1-2 col Sassuolo, reti di Luis Alberto, Raspadori e Caputo nel recupero - 9Roby11 : Lazio, terzo k.o. di fila. Il Sassuolo vince nel recupero -