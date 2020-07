Oggi è un altro giorno il programma del pomeriggio di Rai 1 con Serena Bortone (Di giovedì 16 luglio 2020) Giornata infuocata per chi ama i palinsesti e vuole sapere tutti i dettagli per la nuova stagione televisiva. Oggi 16 luglio 2020 sono stati presentati i palinsesti Rai 1 arrivano le conferme e le novità per la prossima stagione. Come saprete il prossimo anno non andrà in onda Vieni da me. Al posto del programma di Caterina Balivo vedremo un programma nuovo di zecca dal titolo Oggi è un altro giorno con Serena Bortone. Il programma andrà in onda alle 14 e sarà seguito dalle nuove puntate de Il Paradiso delle signore. Si parte il 7 settembre 2020 con la prima puntata in diretta dopo il Tg. Ma scopriamo qualcosa in più su questo nuovo programma di rai 1. ... Leggi su ultimenotizieflash

Ultime Notizie dalla rete : Oggi altro Coronavirus, bollettino di oggi 13 luglio. Nelle Marche un altro giorno a quota zero il Resto del Carlino Olimpiadi Tokyo 2021, Bach: ''Pienamente impegnato per evitare porte chiuse''

ROMA - No all'Olimpiade di Tokyo senza pubblico. E' il pensiero di Thomas Bach. Il presidente del Cio, durante una teleconferenza con la stampa, ha garantito di voler evitare la possibilità dei Giochi ...

Oggi quel Giorno, la prima pubblicazione di “Il giovane Holden”

Genova – Benvenuto, Holden Caufield. Benvenuta la tua rabbia adolescenziale, la tua aria scocciata e insofferente alle ipocrisie e al conformismo, la tua «infanzia schifa» e le «cose da matti che ti s ...

