Nielsen, nel II trimestre in calo fiducia dei consumatori italiani (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – Gli effetti dell’emergenza sanitaria Covid-19, nel secondo trimestre 2020, hanno determinato un calo della fiducia dei consumatori italiani che scende a quota 54 punti, 16 in meno rispetto al trimestre ottobre-dicembre 2019. È quanto emerge dall’aggiornamento della Conference Board Global Consumer Confidence Survey, svolta in collaborazione con Nielsen su base trimestrale. A crollare è anche la media dell’indice di fiducia mondiale (92 punti, 15 in meno rispetto a fine 2019) e quella a totale Europa (-12 punti, attestandosi a 74 punti). In Europa la Germania fa registrare 15 punti in meno, scendendo a quota 87 così come la Gran Bretagna arrivata a 84, mentre si registra una flessione di 13 ... Leggi su quifinanza

