Microsoft Edge Dev: novità versione 85.0.564.8 (Di giovedì 16 luglio 2020) La variante Dev del browser Microsoft Edge basato su Chromium si è aggiornata oggi alla versione 85.0.564.8 introducendo diverse novità. Novità in questa versione Novità principali: Nella barra degli strumenti del visualizzatore PDF è stato aggiunto un pulsante per evidenziare il testo. Ora è possibile annullare alcune azioni nelle Raccolte. Anche nella versione Dev del browser è possibile esportare le Raccolte su OneNote. Le icone delle estensioni sulla barra degli strumenti possono essere riordinate tramite la scorciatoia Alt + Shift + freccette. Nella pagina dei Download è ora possibile segnalere i file non sicuri. Aggiunta la possibilità di importare determinate impostazioni e cookie da Internet Explorer. Implementata una ... Leggi su windowsinsiders

