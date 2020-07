Maltempo, alluvione a Palermo: proseguono verifiche e ricerche di eventuali dispersi, “nessuno lo aveva previsto” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha seguito nel corso delle ultime ore, le operazioni di ricerca di persone disperse nel sottopasso della circonvallazione in via Lazio. proseguono le ricerche dei vigili del fuoco con con ausilio di personale delle Croce Rossa. “Al momento nessuna vittima né segnalati dispersi,” ha reso noto il Comune di Palermo. “Fino ad ora tutti i proprietari delle vetture sommerse rintracciati o presso le proprie abitazioni o, in un solo caso, al Pronto soccorso. In corso verifiche, tramite le targhe dei veicoli, per rintracciare proprietari di tre auto“, ha spiegato il Comune. “Oltre un metro di pioggia è caduta a Palermo in meno di 2 ore. La pioggia più violenta nella storia della ... Leggi su meteoweb.eu

