La chiave della felicità secondo uno studio scientifico

«La danza è un rito per ritrovarsi. È fonte di bellezza e rigenerazione dei rapporti dal vivo», commenta Flavia Vecchiarelli, direttrice artistica del Festival Danza Estate, presentando la 32esima edi ...

Legno, pietra e calore: dieci indirizzi gustosi nei monti del Triveneto

Estate, certamente è tempo di mare, ma questo è un periodo anomalo e la montagna sarà presa d'assalto anche da parte di chi fino a ora non l'aveva considerata una meta così appetibile. In realtà, se p ...

