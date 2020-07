Kanye West abbandona la corsa alla Casa Bianca (Di giovedì 16 luglio 2020) Sembra che il rapper Kanye West abbia già rinunciato alla sua candidatura come Presidente degli Stati Uniti, impresa impossibile a quanto pare. Il tentativo di Kanye West di diventare candidato alla Casa Bianca è già fallito dieci giorni dopo il suo annuncio, che in molti non hanno preso molto sul serio. Pare che il rapper si sia ritirato perché sarebbe già in ritardo per l'apertura delle urne del prossimo Novembre. A quanto pare, The Intelligencer del New York Mag ha intervistato Steve Kramer, un membro dello staff assoldato da Kanye West per essere aiutato a partecipare alle prossime elezioni U.S.A. che ha così dichiarato: "È fuori. Vi farò sapere quello so una ... Leggi su movieplayer

