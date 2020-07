Elisa Isoardi distrutta: “Prima mi occupavo dei calzini di Salvini e ora piango perché vogliono distruggermi” (Di giovedì 16 luglio 2020) Elisa Isoardi e il duro sfogo dopo l’addio a La prova del cuoco Dopo essere stata tagliata fuori dal palinsesto di Rai Uno insieme a La prova del cuoco per dar spazio ad Antonella Clerici, Elisa Isoardi ha avuto uno sfogo riportato dal magazine Oggi. La professionista piemontese ha spaziato su varie argomentazioni, in particolare la sua esperienza al cooking show della prima rete e la sua storia d’amore avuta con il leader della Lega Nord, Matteo Salvini. Per la donna è un momento molto delicato visto che i vertici di Viale Mazzini non le hanno rinnovato il contratto e al momento e senza trasmissione televisiva. Parlando col giornalista del periodico diretto da Umberto Brindani ha confessato: “piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho ... Leggi su kontrokultura

