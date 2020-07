Concorso Ripam 2133 funzionari, domande entro il 25 luglio: come accedere, invio domanda, selezione e programmi di studio (Di giovedì 16 luglio 2020) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.50 del 30-06-2020 il Concorso Ripam per 2133 posti di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell’area III, fascia F1, nel profilo di funzionario amministrativo. Il termine per trasmettere la domanda di partecipazione e per pagare la tassa concorsuale è prorogato al 25 luglio, a causa delle problematiche incorse nei giorni precedenti nel sistema informatico (qui l’avviso). In fase di selezione, i candidati otterranno punteggio per titoli presentati ed esami. Di seguito indicheremo la suddivisione dei posti nelle amministrazioni interessate, requisiti di accesso, modalità di invio della domanda, prove e programmi di ... Leggi su leggioggi

