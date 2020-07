A Ivan Zazzaroni non piace questa Juventus: “Poco equilibrata e troppo poco Juve” (Di giovedì 16 luglio 2020) Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato del momento difficile della Juventus. “Un altro spiazzante blackout – a questo punto risulta spiegabile anche il primo, quello di San Siro – e undici gol subiti nelle ultime cinque uscite: una Juve poco equilibrata e troppo poco Juve, meno aggressiva, meno fresca, nervosamente reattiva. E un’altra occasione sprecata dalla Lazio (la quarta) che lunedì sera giocherà a Torino quella che nelle settimane della sospensione presentammo come la sfida-scudetto”. Il Napoli, invece, sarà di scena al San Paolo contro l’Udinese. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su ... Leggi su calciomercato.napoli

