Sampdoria Cagliari 3-0 LIVE: blucerchiati in controllo del match (Di mercoledì 15 luglio 2020) Allo Stadio Ferraris, la 33ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sampdoria e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Ferraris”, Sampdoria e Cagliari si affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sampdoria Cagliari 3-0 MOVIOLA 77′ Occasione Cagliari – Pereiro controlla in area doriana, si libera di un paio di difensori e poi scarica un sinistro potente respinto da Augello 70′ Triplo cambio Samp – Ranieri inserisce forze fresche, i blucerchiati controllano la gara dall’alto del triplo vantaggio 61′ Occasione Samp – Triangolazione fra Thorsby e Bonazzoli, ... Leggi su calcionews24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Gazzetta_it : Gol! Sampdoria - Cagliari 1-0, rete di Gabbiadini M. (SAM) - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures: AC Milan vs. Parma 8.30pm Bologna vs. Napoli 8.30pm Sampdoria vs. Cagliari 8.30pm AS… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: DIRETTA ONLINE - Serie A, Sampdoria-Cagliari: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti https://t.co… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Sampdoria-Cagliari: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -