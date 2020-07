Rossi condivide l'emozione: si potrà baciare la M1 con cui trionfò a Welkom (Di mercoledì 15 luglio 2020) stato uno dei momenti più alti della carriera, forse il più alto, come lui stesso ricorda spesso. E questo la dice lunga, visto che Valentino Rossi di momenti top ne ha vissuti tanti. Parliamo della ... Leggi su gazzetta

Fabio64535537 : RT @Gazzetta_it: Rossi condivide l’emozione: si potrà baciare la M1 con cui emozionò a Welkom - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Rossi condivide l’emozione: si potrà baciare la M1 con cui emozionò a Welkom - Gazzetta_it : Rossi condivide l’emozione: si potrà baciare la M1 con cui emozionò a Welkom - CaputoItalo : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: 'Di nuovo insieme', Benedetta Rossi abbraccia il marito e condivide l… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi condivide

La Gazzetta dello Sport

Per tanti di noi Benedetta Rossi è infallibile in cucina, faro e guida di ogni preparazione casalinga. Eppure, anche la food blogger più amata d'Italia ha dimostrato di avere un punto debole: gli scam ...È stato uno dei momenti più alti della carriera, forse il più alto, come lui stesso ricorda spesso. E questo la dice lunga, visto che Valentino Rossi di momenti top ne ha vissuti tanti. Parliamo della ...