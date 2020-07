Riciclare pneumatici, ecco 16 semplici e splendide idee fai da te (Di mercoledì 15 luglio 2020) Riciclare pneumatici offre tantissimi spunti alla creatività e al fai da te. Un semplice pneumatico, che sia di auto, moto o bici, si presta a diventare qualcosa di utile sia per la casa che per il giardino. Anche per i bambini, se li utilizziamo per creare dei comodi giochi. Riciclare pneumatici, 16 idee Partiamo con la casa. 1. Mensola. Un arredamento particolare, un po’ industrial, un po’ pop. 2. Tavolino. Di tavolini se ne possono creare tantissimi. Quello che cambia è semplicemente il rivestimento. In corda o canapa. Verniciati o lasciati al naturale, con l’appoggio in vetro o specchio. L’effetto è garantito! 3. Specchio. Uno specchio da parete decisamente particolare. 4. Sedie e sedute. Rivestiti gli pneumatici possono diventare ... Leggi su pianetadonne.blog

Il focus sulla sostenibilità continua ad essere per Continental un tema strategico. Il marchio investe instancabilmente nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie, materiali alternativi e proc ...

Tra le iniziative adottate, per esempio, figura la costruzione dell’impianto ContiLifeCycle di Hannover nel 2013, nato per definire nuovi standard nel campo del riciclo dei pneumatici. In questa ...

