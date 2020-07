PS5 e Unreal Engine 5: Nanite renderizza fino a un milione di oggetti di qualità cinematografica a 60 fps (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il mese scorso Epic Games ci ha fornito un primo assaggio di quello che possiamo aspettarci dalla next-gen con "Lumen in the Land of Nanite", una straordinaria demo di Unreal Engine 5 in tempo reale in esecuzione su PlayStation 5. Da allora abbiamo ricevuto varie informazioni sulla tecnologia che alimenta l'UE5, ma Epic ha deciso di approfondire il discorso all'evento virtuale Unreal Fest Online 2020. La cosa più interessante discussa è la tecnologia Nanite, il nuovo sistema di "geometria micropoligonale virtualizzata" che essenzialmente consente agli sviluppatori di importare modelli e asset di qualità cinematografica nei giochi in tempo reale. Ecco come il direttore tecnico di Epic, Marcus Wassmer, descrive la tecnologia:"Nanite è una ... Leggi su eurogamer

