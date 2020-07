Oscuro Desiderio: sulla scia di 365 giorni, su Netflix arriva una nuova serie tv messicana ad alto tasso di eros (Di mercoledì 15 luglio 2020) Oscuro Desiderio - Netflix Netflix si tinge di erotico. Proprio oggi, è stata rilasciata dalla piattaforma streaming Oscuro Desiderio, nuova serie tv messicana in 18 episodi con protagonisti Maite Perroni e Alejandro Speitzer. sulla scia di 365 giorni, il recente e discusso film “bollente” con Michele Morrone, e del filone 50 sfumature, la nuova produzione estera incentrerà il suo racconto sull’incontro, dagli esiti drammatici e imprevedibili, tra un’annoiata avvocatessa e un ragazzo molto più giovane di lei. Non disdegnando scene ad alto tasso di eros, la ... Leggi su davidemaggio

