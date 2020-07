L’Ue batte un colpo, nessuno deve restare indietro. Messaggio ai governi perché dispongano un’equa distribuzione degli aiuti in tutta Europa (Di mercoledì 15 luglio 2020) Bene investire risorse imponenti per la ripartenza, ma nessuno deve restare indietro. Il fiume di denaro che elargirà Bruxelles deve aiutare tutte le regioni europee a risollevarsi dalla crisi economica generata dall’emergenza coronavirus e non solo quelle più importanti. Un tesoretto con cui uscire dal periodo più buio della storia dell’Ue tornando allo spirito solidaristico che è stato alla base dell’Unione. Il Messaggio inviato ai diversi governi dalla Commissione europea, dal Parlamento Ue e dal Comitato delle regioni è chiaro. La proposta del presidente del Consiglio europeo Charles Michel (nella foto) di non tagliare le risorse alle politiche di coesione convince, purché appunto siano utilizzate nel modo ... Leggi su lanotiziagiornale

