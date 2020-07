Ghost of Tsushima ha dei sottotitoli troppo piccoli secondo alcuni giocatori e in rete si accende la discussione (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ghost of Tsushima è l'ultima grande esclusiva per PS4 prima dell'avvento di PS5 ma, secondo i fan, il gioco di Sucker Punch potrebbe soffrire di un fastidioso problema.Dopo aver visionato vari video, recensioni e immagini, i giocatori temono che il titolo abbia dei sottotitoli troppo piccoli, il che potrebbe influenzare negativamente l'esperienza di alcuni utenti.Effettivamente, vedendo alcune immagini, i sottotitoli sembrano piuttosto piccoli ma, al momento, non possiamo parlare di un vero e proprio "difetto" di GOT, perché potrebbe trattarsi di una preoccupazione da parte di alcuni giocatori.Leggi altro... Leggi su eurogamer

