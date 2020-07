Calciomercato, ufficiale: Meggiorini ancora in Serie B, è fatta con il Vicenza (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un colpo importante per la Serie B. Stiamo parlando di Riccardo Meggiorini, ex attaccante del Chievo che ha appena firmato il nuovo contratto con il Vicenza. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal club. “La società LR Vicenza comunica che è stato perfezionato con il calciatore Riccardo Meggiorini un accordo annuale con opzione di rinnovo. Meggiorini, attaccante classe ’85, nell’ultima stagione ha collezionato 26 presenze, siglando 8 reti in Serie B, con la maglia del Chievo. Con i clivensi ha totalizzato anche 122 presenze e 15 reti segnate, in cinque stagioni in Serie A. Ha vestito inoltre le maglie di Torino, Novara, Bologna, Bari e Inter registrando 261 presenze nella ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : #Esposito, accordo ormai raggiunto per il rinnovo con l’@Inter: 5 anni di contratto. E intanto è ufficiale il cambi… - CalcioWeb : #Calciomercato, ufficiale: #Meggiorini ancora in Serie B, è fatta con il Vicenza - - calciomercato_m : SERIE A - Bologna-Napoli, la formazione ufficiale degli azzurri, in attacco Politano, Milik e Lozano… - tabellamercatob : #calciomercato #serieb Due annunci per il neopromosso #vicenza Preso lo svincolato Riccardo Meggiorini, attaccant… - P1Bliss : RT @TCFemminile: #Calciomercato Serie A: ?? UFFICIALE ?? Babb al #Milan Il @acmilan comunica l'arrivo dell'estremo difensore Selena Babb… -