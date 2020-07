L'affare d'oro dei Benetton finisce in Parlamento. Interrogazione a Gualtieri (Di martedì 14 luglio 2020) Lo scoop de Il Tempo sull'affare d'oro permesso ai Benetton nel centro di Roma finisce in Parlamento. Il deputato di Italia Viva, Michele Anzaldi, ha presentato un'Interrogazione al ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in cui chiede conto al governo dell'affare immobiliare fatto da una società della famiglia a cui lo stesso governo vuole togliere a ogni costo la concessione delle autostrade dopo la tragedia del Ponte Morandi. Anzaldi nella sua Interrogazione ripercorre le tappe della vicenda riportata nell'articolo de Il Tempo a firma di Alberto Di Majo. "Secondo quanto ricostruito dal quotidiano “Il Tempo”, la società immobiliare Edizione Property, di proprietà della ... Leggi su iltempo

tempoweb : L'affare d'oro dei #Benetton a #Roma finisce in Parlamento. Interrogazione a #Gualtieri: spieghi tutto… - YoSoyMaudit : @NicolaPorro @CorradoOcone Vorrei proprio leggere la posizione di questo giornalista se un b a caso ad esempio, fiu… - SlappyGold : RT @IlariaBifarini: A proposito di #Bangladesh, come fa la nutritissima comunità bengalese ad arrivare in Italia e ad aprire attività comme… - luigipe79 : RT @IlariaBifarini: A proposito di #Bangladesh, come fa la nutritissima comunità bengalese ad arrivare in Italia e ad aprire attività comme… - saraosalvatore : RT @IlariaBifarini: A proposito di #Bangladesh, come fa la nutritissima comunità bengalese ad arrivare in Italia e ad aprire attività comme… -

Ultime Notizie dalla rete : affare oro De Crescenzo c’è, affare d’oro per la Sipremix Limatola TiroLiberoWeb Adu denuncia: “Da Pompiod a Chalamy”, il vaso di Pandora degli illeciti sui rifiuti industriali

“Com’era verde la nostra Valle… fra traffico illecito di rifiuti e tonnellate di metalli pesanti che non dovevano esserci”. Usa il sarcasmo Ambiente diritti uguaglianza in Valle d’Aosta –, mentre le n ...

La Borsa tira il freno, corrono solo le utility e l’oro

Giornata grigia per i listini europei mentre Wall Street viaggia sopra la parità – Pesano le incertezze sulla crisi con Merkel che prende in mano l’Europa – Realizzi sulle banche Umore grigio per i li ...

“Com’era verde la nostra Valle… fra traffico illecito di rifiuti e tonnellate di metalli pesanti che non dovevano esserci”. Usa il sarcasmo Ambiente diritti uguaglianza in Valle d’Aosta –, mentre le n ...Giornata grigia per i listini europei mentre Wall Street viaggia sopra la parità – Pesano le incertezze sulla crisi con Merkel che prende in mano l’Europa – Realizzi sulle banche Umore grigio per i li ...