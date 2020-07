I Balcani fanno i conti col Covid. E l’Italia inizia a tremare (Di martedì 14 luglio 2020) Il ministero della Salute sta guardando diversi Stati presenti al confine con i Balcani. In particolare Speranza tiene d’occhio la situazione di Romania, Bulgaria, Croazia e Serbia. Sono 13 i Paesi dai quali non si può entrare in Italia. L’Italia sta assistendo a una fase interlocutoria nella gestione dei casi di Coronavirus. È diventata quasi … L'articolo I Balcani fanno i conti col Covid. E l’Italia inizia a tremare proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Il ministero della Salute sta guardando diversi Stati presenti al confine con i Balcani. In particolare Speranza tiene d’occhio la situazione di Romania, Bulgaria, Croazia e Serbia. Sono 13 i Paesi da ...

Odissea nei Balcani in ambulanza con una malata terminale

Un’odissea faticosa, ma alla fine la missione è stata compiuta. Una donna albanese residente in Italia per lavoro, malata terminale con un tumore alle ossa, aveva espresso il desiderio di essere ripor ...

