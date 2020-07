Far Cry 6 non avrà un doppiaggio in italiano (Di martedì 14 luglio 2020) Ubisoft ha da poco annunciato in via ufficiale Far Cry 6, ma ci sono brutte notizie per i giocatori italiani poiché l'atteso nuovo capitolo non avrà un doppiaggio nella nostra lingua.Purtroppo, dovremo accontentarci della traduzione dei testi e dei menù in italiano e rinunciare all'ottimo doppiaggio a cui ci aveva abituato Ubisoft con i capitoli precedenti. Sul sito ufficiale, possiamo vedere che l'audio in italiano non è previsto per FC6, al contrario di altre lingue.Leggi altro... Leggi su eurogamer

engadget : Ubisoft posts 'Far Cry 6' teaser starring Giancarlo Esposito - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Niente doppiaggio in italiano per #FarCry6. - Eurogamer_it : Niente doppiaggio in italiano per #FarCry6. - Multiplayerit : Far Cry 6 non sarà doppiato in italiano - Screenweek : #GiancarloEsposito sarà il villain di #FarCry6 Ecco la cover del gioco e un primo teaser -