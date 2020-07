È morto il conduttore televisivo statunitense Grant Imahara, noto soprattutto per “Mythbusters”: aveva 49 anni (Di martedì 14 luglio 2020) È morto a 49 anni Grant Imahara, presentatore televisivo statunitense noto soprattutto per aver partecipato al programma di Discovery Channel Mythbusters. Secondo lo Hollywood Reporter Imahara sarebbe morto per un aneurisma cerebrale. Imahara era nato a Los Angeles, California, da una Leggi su ilpost

GisellaPagano : E' morto Gabriele La Porta, volto storico di RaiNotte - Tv - ANSA - ste_zena : RT @Antonio79B: 'Ti accorgi che sei invecchiato quando gli amici ti telefonano e, se non rispondi, non pensano che stai facendo sesso, ma c… - enrcasto : @Peter_0T Il tipo della gif era un giornalista brasiliano, conduttore di una trasmissione, Cidade Alerta, che facev… - grossonium : RT @Antonio79B: 'Ti accorgi che sei invecchiato quando gli amici ti telefonano e, se non rispondi, non pensano che stai facendo sesso, ma c… -

Ultime Notizie dalla rete : morto conduttore È morto il conduttore televisivo statunitense Grant Imahara, noto soprattutto per “Mythbusters”: aveva 49 anni Il Post Antonella Clerici | La RAI boccia la sua idea, ma parte un nuovo show

Il motivo per cui aveva deciso di lasciare La Prova del Cuoco, facendo rimanere tanti fedelissimi telespettatori “orfani” della loro conduttrice preferita, era la famiglia. Antonella Clerici, infatti, ...

Vespa asfalta Conte: " Non è dignitoso essere ridotti così"

"In una situazione drammatica come quella che viviamo oggi, l’unico pensiero che ho è: "Come faccio a lasciare ai miei figli e ai miei nipoti, se li avrò, un Paese normale?", Bruno Vespa è un fiume in ...

Il motivo per cui aveva deciso di lasciare La Prova del Cuoco, facendo rimanere tanti fedelissimi telespettatori “orfani” della loro conduttrice preferita, era la famiglia. Antonella Clerici, infatti, ..."In una situazione drammatica come quella che viviamo oggi, l’unico pensiero che ho è: "Come faccio a lasciare ai miei figli e ai miei nipoti, se li avrò, un Paese normale?", Bruno Vespa è un fiume in ...