Un programma per la De Girolamo sulla Rai: quando andrà in onda e possibile titolo (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa verità si conoscerà giovedì prossimo, 16 luglio, quando la Rai svelerà i nuovi palinsesti per la prossima stagione. Molto probabilmente ci sarà posto e spazio anche per Nunzia De Girolamo che, messa da parte la politica, ha deciso di intraprendere l’avventura sul piccolo schermo. La sannita, dopo varie ospitate, si appresta a prendere in mano le redini di un programma tutto suo che dovrebbe andare in onda il sabato, in seconda serata, su Rai 1 a partire dal mese di novembre. L’indiscrezione viene riportata da Il Fatto Quotidiano e il giornale diretto da Peter Gomez svela anche il possibile titolo della trasmissione: “Ciao Maschio!“. Nome per il momento provvisorio ma che ... Leggi su anteprima24

TeresaBellanova : Noi non stiamo a litigare sulle poltrone. La nostra è una coalizione coesa, che vuole parlare con i pugliesi, prese… - gennaromigliore : Il miracolo non è riuscito. La grande sfida di #Trzaskowski è arrivata a pochi voti dal cambiamento ma #Duda ha vi… - borghi_claudio : @iena_gianni @DeFaveriPhoto @LepantoVienna @Fragment_84 Ok, tengo presente ma il voto serve proprio per indicare qu… - TRIESTEALLNEWS : Università di Trieste: programma congiunto di screening per rilevare presenza anticorpi - - Teresat14547770 : Sai Anna ho abbastanza anni per ricordare il vecchio programma del pc..oggi quel pc non c'è -

Ultime Notizie dalla rete : programma per Cgil, Cisl e Uil lanciano il programma per la ripartenza della provincia di Teramo R+News UNICT – Quarto incontro dei Ph. D Days 2020: prenotazione obbligatoria

Seguirà il seminario “I programmi europei per la ricerca e la mobilità internazionale” a cura della Dott.ssa Teresa Caltabiano, Coordinatore Ufficio Ricerca Internazionale presso l ...

Droni con sensori di alta qualità per monitorare i campi coltivati

Finanziato dalla Regione Toscana su fondi del Piano di Sviluppo Rurale dell’UE e coordinato dall’Ente Parco Regionale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, il progetto ha una durata di due anni e ...

Seguirà il seminario “I programmi europei per la ricerca e la mobilità internazionale” a cura della Dott.ssa Teresa Caltabiano, Coordinatore Ufficio Ricerca Internazionale presso l ...Finanziato dalla Regione Toscana su fondi del Piano di Sviluppo Rurale dell’UE e coordinato dall’Ente Parco Regionale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, il progetto ha una durata di due anni e ...