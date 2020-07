Tempesta d’amore, spoiler dal 13 al 17 luglio 2020: Franzi ha un incidente (Di lunedì 13 luglio 2020) In arrivo le nuove puntate di Tempesta d’amore su Rete 4 dal 13 al 17 luglio 2020. Protagonista sarà Franzi, che si riavvicinerà a Tim dopo aver scoperto parte della verità. Purtroppo, la giovane non sarà molto fortunata visto che avrà un grave incidente. Natasha invece dovrà accettare l’idea che suo padre sia malato. L’uomo non si presenterà ad una visita medica e Natasha sarà molto preoccupata. Nei prossimi episodi della soap Tempesta d’amore inoltre, Andrè allontanerà Linda ma finirà per pentirsi molto presto della sua decisione. Tempesta d’amore anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2020 su Rete 4 Ci sarà un riavvicinamento ... Leggi su kontrokultura

Anticipazioni Tempesta d’Amore venerdì 17 luglio 2020 Venerdì 17 luglio 2020 – Walter attacca Natascha: in un momento di grave fragilità Walter arriva ad attaccare sua figlia, la quale esasperata dalla situazione gli risponde a tono innescando una dura discussione. In un secondo ...

Anticipazioni Tempesta d'Amore giovedì 16 luglio 2020 Giovedì 16 luglio 2020 – Dirk mette in guardia Christoph: Dirk spiega a Christoph che l'affare in Thailandia suggerito da Annabelle nasconde un segreto. Insomma non sarebbe un affare sicuro. Inizialmente Christoph non si spiega ...

Anticipazioni Tempesta d'Amore mercoledì 15 luglio 2020 Mercoledì 15 luglio 2020 – La presa di posizione di Linda: Linda spiega ad Andrè il motivo che la spinge ogni volta a parlare con Dirk. Ebbene i due hanno dei figli in comune e quindi di certo non si può opporre. Questa ...

