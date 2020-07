Previsioni Meteo: l’instabilità continua per tutta la settimana, poi da Lunedì 20 Luglio torna l’Anticiclone (Di lunedì 13 luglio 2020) Previsioni Meteo – Appare oramai piuttosto delineata l’evoluzione di questo mese di Luglio sulla base delle ultime simulazioni. Un mese, quello estivo eccellenza, che potrebbe avere un bilancio finale, in termini termici, tutto sommato nella norma o magari anche un po’ sotto su diverse aree, soprattutto orientali e meridionali. Non è certo il tempo per esprimersi in bilanci, non siamo ancora a metà mese ma, sulla base delle prospettive che ci propongono i modelli matematici, non sembrano esserci particolari esaltazioni in termini estivi, quindi non si intravedono promontori subtropicali decisi e invadenti verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Intanto, condizioni di tempo generalmente più mite (salvo alcune eccezioni relative a settori circoscritti, con clima un ... Leggi su meteoweb.eu

