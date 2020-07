Mascherine, vendite in calo del 20% «A Bergamo non si abbassi a guardia» (Di lunedì 13 luglio 2020) Petrosillo (Federfarma): «Fino a maggio non riuscivamo a soddisfare le richieste, oggi sembra di vivere in un’altra realtà, si sono allentati i timori. Ma a Bergamo non dobbiamo abbassare la guardia». Leggi su ecodibergamo

piersileri : Il calo delle vendite delle mascherine mi preoccupa perché probabilmente si pensa che il virus non c’è più e questo… - era_geo : Il calo delle vendite delle mascherine mi preoccupa perché probabilmente si pensa che il virus non c’è più e questo… - FilippoGiov : Le farmacie e il calo delle vendite delle mascherine: «Colpa anche del caldo» - Dov_EL : @g_caprotti @nzingaretti Forse misura la produzione industriale delle mascherine , guanti in lattice (requisiti dal… - LGD_informatica : Xiaomi Mijia Purificatore d'Aria F1 Direttamente dal magazzino CZ In offerta a € 186 Invece di € 355… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine vendite Crollano le vendite delle mascherine chirurgiche www.quotidianodellumbria.it Coronavirus: nuovi contagi a Salerno, il sindaco tranquillizza i cittadini

La collettività è chiamata a rispettare le regole, a mantenere la mascherina nei luoghi chiusi ed evitare assembramenti ... la regolarità delle vendite di bevande alcoliche. Anche la Protezione Civile ...

"Agenti ’infiltrati’ nella movida E i vigili bussano a casa dei positivi"

Rispettate le distanze,quando ciò non è possibile indossate la mascherina e igienizzate le mani ... Inoltre vigiliamo sulla vendita di alcol ai minori, fenomeno diffuso". Ora che il lockdown è finito, ...

La collettività è chiamata a rispettare le regole, a mantenere la mascherina nei luoghi chiusi ed evitare assembramenti ... la regolarità delle vendite di bevande alcoliche. Anche la Protezione Civile ...Rispettate le distanze,quando ciò non è possibile indossate la mascherina e igienizzate le mani ... Inoltre vigiliamo sulla vendita di alcol ai minori, fenomeno diffuso". Ora che il lockdown è finito, ...