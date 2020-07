Formazioni ufficiali Frosinone-Juve Stabia, Serie B 2019/2020 (Di lunedì 13 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Frosinone-Juve Stabia, match valido per la trentaquattresima giornata della Serie B 2019/2020. I ciociari non sono riusciti a dare continuità alla vittoria contro lo Spezia, andando ko venerdì scorso per 2-0 sul campo dell’Empoli: così la formazione di Nesta è rimasta ferma a quota 51 punti, scendendo al sesto posto scavalcata dallo Spezia. Dall’altra parte la Juve Stabia è tornata a far punti, col primo risultato positivo ottenuto post ripartenza del campionato: la formazione di Fabio Caserta è salita a quota 37 punti, a meno tre dal Venezia che oggi sarebbe salvo. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di ... Leggi su sportface

edicolasportiva : Cosenza-Perugia, le formazioni ufficiali: Riviere contro Iemmello - Calciodiretta24 : Serie B, Venezia-Pescara: le formazioni ufficiali del match - sportli26181512 : Cosenza-Perugia, le formazioni ufficiali: Riviere contro Iemmello: Cosenza (3-4-2-1): Saracco; Corsi, Anibal, Legit… - TUTTOB1 : Serie B, Cosenza-Perugia: le formazioni ufficiali - infobetting : Villarreal-Real Sociedad: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sottomarini -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali Napoli-Milan, le formazioni ufficiali Goal.com Formazioni ufficiali Frosinone-Juve Stabia, Serie B 2019/2020

Le formazioni ufficiali di Frosinone-Juve Stabia, match valido per la trentaquattresima giornata della Serie B 2019/2020. I ciociari non sono riusciti a dare continuità alla vittoria contro lo Spezia, ...

Formazioni ufficiali Entella-Pisa, Serie B 2019/2020

Le formazioni ufficiali di Entella-Pisa, match valido per la trentaquattresima giornata della Serie B 2019/2020. L’Entella è reduce da un pareggio ottenuto sul campo della Juve Stabia: ora si trova ...

Le formazioni ufficiali di Frosinone-Juve Stabia, match valido per la trentaquattresima giornata della Serie B 2019/2020. I ciociari non sono riusciti a dare continuità alla vittoria contro lo Spezia, ...Le formazioni ufficiali di Entella-Pisa, match valido per la trentaquattresima giornata della Serie B 2019/2020. L’Entella è reduce da un pareggio ottenuto sul campo della Juve Stabia: ora si trova ...